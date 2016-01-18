Стоимость нефти марки Brent обновила 13-летний минимум после снятия санкций с Ирана
Стоимость нефти марки Brent на Интерконтинентальной бирже 18 января в начале торговой сессии опустилась до отметки в 27,72 доллара за баррель.
Об этом сообщается на сайте биржи.
Это самый низкий уровень за последние 13 лет. Эксперты связывают падение цен на нефть с отменой санкций против Ирана, передает Reuters.
"Сейчас Иран может продавать столько нефти, сколько хочет, тому, кому захочет, и по той цене, какой может", - заявил агентству директор программы Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричард Нефью.
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Также стоит отметить, что вскоре стоимость нефти Brent выросла до 28,65 долларов за баррель.
Вчера УНИАН сообщал, что Иран намерен немедленно увеличить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в день. Отмечается, что увеличить экспорт на еще полмиллиона баррелей в день страна планирует в ближайшие месяцы.