Стоимость нефти марки Brent обновила 13-летний минимум после снятия санкций с Ирана

Об этом сообщается на сайте биржи.

Это самый низкий уровень за последние 13 лет. Эксперты связывают падение цен на нефть с отменой санкций против Ирана, передает Reuters.

"Сейчас Иран может продавать столько нефти, сколько хочет, тому, кому захочет, и по той цене, какой может", - заявил агентству директор программы Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Ричард Нефью.

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Также стоит отметить, что вскоре стоимость нефти Brent выросла до 28,65 долларов за баррель.

Вчера УНИАН сообщал, что Иран намерен немедленно увеличить экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в день. Отмечается, что увеличить экспорт на еще полмиллиона баррелей в день страна планирует в ближайшие месяцы.