"Энергоатом" в 2015 году увеличил доход от реализации электроэнергии на 42%

Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, в 2015 году увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 39,345 миллиарда гривень, говорится в отчете компании.

Расчеты оптового рынка электроэнергии за отпущенную "Энергоатомом" электроэнергию за прошедший год составили 35,326 миллиарда гривень (89,8%).

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия "Энергорынок", оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед "Энергоатомом", с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии, составляет 10,131 миллиарда гривень.

Выработка электроэнергии компанией за 2015 год уменьшилась по сравнению с 2014 годом до 87,840 млрд кВт/ч с 88,573 миллиарда кВт/ч. В прошлом году доля "Энергоатома" на украинском рынке электроэнергетики превысила 57,3%.

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Как сообщал УНИАН, "Энергоатом" в 2014 году увеличил доход от реализации электроэнергии по сравнению с 2013 годом на 34,9% - до 27,794 миллиарда гривень.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.