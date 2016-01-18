Наценка и налоги составляют около 60% стоимости нефтепродуктов в Украине – Минэнергоугля

Наценка собственников сетей АЗС и налоги составляют около 60% стоимости бензина и дизельного топлива в Украине, говорится в отчете Министерства энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, только около 40% в структуре цены на бензин и дизтопливо составляет закупочная стоимость нефтепродуктов, около 80% которых Украина импортирует.

Так, по данным министерства, закупочная стоимость бензина А-92 во второй декаде января составляет 7,15 гривни за литр, бензина А-95 (Евро-5) – 7,57 гривни за литр, дизельного топлива – 6,07 гривни за литр.

При этом, как отметили в министерстве, суммарные налоги в структуре бензина А-92 составляют 7,67 гривни за литр, бензина А-95 – 7,89 гривни за литр, дизельного топлива – 5,26 гривни за литр.

Торговая наценка собственников сетей АЗС в Украине, включающая затраты на сбыт и административные траты, в структуре цены бензина А-92 составляют 3,1 гривни за литр, бензина А-95 – 3,18 гривни за литр, дизтоплива – 3,55 гривни за литр.

Таким образом, по данным Минэнергоугля, индикативная цена на бензин А-92 на вторую декаду января составляет 18,92 гривни за литр, бензина А-95 – 19,67 гривни за литр, дизтоплива – 16,02 гривни за литр.

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Как сообщал УНИАН, Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и ключевые нефтетрейдеры Украины 13 января договорились, что цены на бензин и дизельное топливо должны отреагировать на падение стоимости нефти в течение двух недель.

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По результатам мониторинга рынка министерством, ряд автозаправок 16 января в 00:00 начали снижение цены на бензин и дизельное топливо. В частности, автозаправки "Укрнафта", "Сентоза", "Авиас", 2Мавекс", ANP, "Маршал" снизили цену на бензин на 50 копеек и цену на дизельное топливо на 1 гривню 50 копеек. Заправки UPG снизили цену бензина на 50 копеек, дизельного топлива - на 75 копеек.