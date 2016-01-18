Цена на нефть из Северной Дакоты упала ниже нуля

Компания Flint Hills Resources согласна купить нефть сорта North Dakota Sour, если ей заплатят за нее по 0,50 доллара/баррель, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

В январе 2014 года эта марка стоила 47,60 доллара, но к январю 2015 года подешевела до 13,50 доллара/баррель.

"North Dakota Sour является крайне низкокачественным сортом с высоким содержанием серы. По сообщению исполнительного вице-президента далласской компании Turner Mason Джона Ауэрса, с 2011 года компания Enbridge перестала предоставлять свои нефтепроводы для высокосернистой нефти и ее приходится вывозить грузовым и железнодорожным транспортом, что значительно повышает издержки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на North Dakota Sour приходится менее 15 тысяч баррелей в сутки из общей добычи нефти в Северной Дакоте. Для сравнения, в западной части штата расположена сланцевая формация Баккен, которая дает ежедневно 1,1 миллиона баррелей низкосернистой нефти.

Представитель Flint Hills Джейк Рейнт не ответил на телефонным звонок и запрос Bloomberg по электронной почте с просьбой прокомментировать ценовую политику компании.

Читайте такжеЭквадор стал добывать нефть себе в убыток

Нефть с высоким содержанием серы в целом стоит меньше, потому что для ее переработки нужно специальное оборудование, поясняет агентство. Bloomberg также напоминает, что в прошлом году в канадском центре нефте- и газодобычи Эдмонтоне пропан в течение трех месяцев продавался по отрицательной цене, то есть продавцы доплачивали покупателям.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года

По мнению Ауэрса и президента Lipow Oil Associates из Хьюстона, если производителям приходится платить за то, чтобы у них купили нефть, то остается только один выход - прекратить добычу.