Цена на нефть из Северной Дакоты упала ниже нуля
Покупатель одного из сортов американской низкокачественной нефти потребовал от продавца доплатить, чтобы он забрал сырье.
Компания Flint Hills Resources согласна купить нефть сорта North Dakota Sour, если ей заплатят за нее по 0,50 доллара/баррель, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
В январе 2014 года эта марка стоила 47,60 доллара, но к январю 2015 года подешевела до 13,50 доллара/баррель.
"North Dakota Sour является крайне низкокачественным сортом с высоким содержанием серы. По сообщению исполнительного вице-президента далласской компании Turner Mason Джона Ауэрса, с 2011 года компания Enbridge перестала предоставлять свои нефтепроводы для высокосернистой нефти и ее приходится вывозить грузовым и железнодорожным транспортом, что значительно повышает издержки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на North Dakota Sour приходится менее 15 тысяч баррелей в сутки из общей добычи нефти в Северной Дакоте. Для сравнения, в западной части штата расположена сланцевая формация Баккен, которая дает ежедневно 1,1 миллиона баррелей низкосернистой нефти.
Представитель Flint Hills Джейк Рейнт не ответил на телефонным звонок и запрос Bloomberg по электронной почте с просьбой прокомментировать ценовую политику компании.
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Нефть с высоким содержанием серы в целом стоит меньше, потому что для ее переработки нужно специальное оборудование, поясняет агентство. Bloomberg также напоминает, что в прошлом году в канадском центре нефте- и газодобычи Эдмонтоне пропан в течение трех месяцев продавался по отрицательной цене, то есть продавцы доплачивали покупателям.
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По мнению Ауэрса и президента Lipow Oil Associates из Хьюстона, если производителям приходится платить за то, чтобы у них купили нефть, то остается только один выход - прекратить добычу.