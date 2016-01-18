Украина за выходные увеличила импорт газа из ЕС на 23% - Eustream

Украина за прошедшие выходные, 16-17 января, увеличила суточные объемы импорта природного газа с территории Словакии, которая покрывает на сегодняшний день около 90% потребностей Украины в импортном топливе, на 23% по сравнению с предыдущим днем, - до 34 миллионов кубометров, свидетельствуют данные оператора словацкой ГТС – компании Eustream.

По данным компании, импорт 16 января составил 33,6 миллиона кубометров, 17 января – 34,2 миллиона кубометров. При этом заявка Украины на импорт природного газа 18 января составляет 33,6 миллиона кубометров, на 19 января – 33,6 миллиона кубометров.

Читайте такжеУкраина за неделю отобрала из хранилищ почти 600 миллионов кубометров газа

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" в результате проведенных в декабре-январе тендеров законтрактовал 1,7 миллиарда кубометров природного газа до марта 2016 года у пяти европейских компаний за счет 300 миллионов долларов кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

Читайте такжеДемчишин назвал цену импортного газа из Европы

Как отметили в "Нафтогазе", стоимость природного газа варьируется от 188 до 211 долларов за тысячу кубометров.