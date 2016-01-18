Иран принял решение резко увеличить добычу нефти

Власти Ирана распорядились увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, передает Прайм со ссылкой на заместителя министра нефти страны.

"Иран готов увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки после снятия санкций, указ об увеличении добычи был издан сегодня (в понедельник)" - заявил заместитель министра нефти и управляющий директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Рокнеддин Джавади.

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В субботу, 16 января, страны МАГАТЭ получили финальный доклад экспертов агентства по иранской ядерной программе, предшествующий официальному началу ее реализации. В документе подтверждается, что иранская сторона выполнила свои обязательства в рамках соглашения по ядерной программе. После этого ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой.

Иран и "шестерка" в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на верификацию мирного характера иранской ядерной программы.