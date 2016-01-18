Президент Польши Дуда считает Nord Stream-2 политическим проектом

Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда, передает kommersant.ru. Он отметил, что причины для его строительства - прежде всего политические, а не экономические.

"Мы не согласны с этим проектом, он не имеет отношения к экономике. Польша считает этот проект политическим", - подчеркнул польский президент. Также он добавил, что Nord Stream-2 ударит по энергетическим интересам не только Польши, но и Украины. В связи с этим, заявил президент, Польша намерена обратиться в Еврокомиссию.

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Ранее стало известно, что правительства Чехии и Греции приняли решение не подписывать обращение правительств семи стран Центральной и Восточной Европы в Еврокомиссию с требованием закрыть проект строительства Nord Stream-2 - газопровода, который должен быть проложен по дну Балтийского моря до побережья Германии. Это обращение было инициировано правительствами Польши и Словакии. Помимо правительств этих стран к нему присоединились Венгрия, Румыния, Эстония, Латвия и Литва.