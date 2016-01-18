Запасы дефицитного угля на складах украинских ТЭС увеличились почти до миллиона тонн
Запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период увеличились до 2,279 миллиона тонн.
Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 15 по 18 января увеличились на 0,1% – до 926,7 тысяч тонн с 911,7 тысячи тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".
Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период увеличились до 2,279 миллиона тонн с 2,272 миллиона тонн.
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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк 27 ноября назвал недостаточными имеющиеся запасы угля в Украине и потребовал от профильных чиновников предоставить план четких мер по обеспечению стабильной работы энергосистемы страны в условиях дефицита топлива.
Резервным источником поставок был выбран антрацитовый уголь из Южно-Африканской Республики, который Украина закупала в прошлом году. В текущем отопительном сезоне первый балкер BULK CHINA с углем из ЮАР в объеме 168 тысяч тонн прибыл в морпорт "Южный" 5 декабря.
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По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания "Центрэнерго" закупила первую партию южноафриканского угля по цене 57 долларов за тонну.
Прибытие следующей партии угля из ЮАР ожидается в январе этого года.