Саудовская Аравия в ноябре увеличила экспорт нефти почти на 5%

Саудовская Аравия увеличила объем экспорта нефти в ноябре 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем на 4,8% - до 7,719 миллиона баррелей в день, сообщает Прайм со ссылкой на организацию "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI).

"Добыча нефти в королевстве в ноябре, по данным организации, сократилась на 0,87%, до 10,186 миллиона баррелей в день. Месяцем ранее, в октябре, добыча нефти в стране составляла 10,276 миллиона баррелей в день", - говорится в сообщении.

Одновременно с этим переработка на НПЗ саудитов увеличилась в ноябре на 1,28% и составила 2,054 миллиона баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти ОПЕК - Ирак - увеличил экспорт нефти в ноябре на 24,26%, до 3,365 миллиона баррелей в день, также сообщает JODI. При этом добыча нефти в отчетном периоде составила 3,659 миллиона баррелей в день, что на 2,4% больше по сравнению с показателем октября.

Согласно данным организации, Кувейт нарастил объем экспорта нефти в ноябре до 2,09 миллиона баррелей в день, что на 9,7% больше по сравнению с показателем октября, который составлял 1,905 миллиона баррелей в день. В отчетном периоде страна увеличила добычу нефти на 3,57%, до 2,9 миллиона баррелей в день.

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С начала лета 2014 года к концу прошлого года цены на нефть обвалились более чем втрое - со 115 до 36 долларов за баррель марки Brent, а в 2016 году уже опустились ниже 30 долларов. Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи в мире при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в Китае. Однако столь глубокое падение эксперты все чаще стали увязывать с финансовыми факторами, включая укрепление доллара. В прогнозах же они в целом едины - низкие нефтяные цены надолго.