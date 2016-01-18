"Безусловный чемпион мира": Россия даром сжигает газа в четыре раза больше, чем продает Украине

Об этом свидетельствуют данные научного издания Energy, сообщает Slon.ru.

"Свежее исследование в научном журнале Energies сообщает: за год Россия сжигает просто так, даром, в виде газовых факелов в четыре раза больше газа, чем было продано в Украине в 2015 году. В 2012-м в факелах сгорело 25 млрд кубометров газа и по этому показателю Россия безусловный чемпион мира. За ней с большим отрывом следуют Ирак, Иран, Нигерия и Венесуэла", - отмечает издание.

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Согласно сообщению, цифры для всех стран планеты посчитала для своей научной статьи команда Кристофера Елвиджа из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Отмечается, что ученые пошли нестандартным путем: вместо того, чтобы выпрашивать отчеты у газовиков и нефтяников, они стали анализировать снимки ночной Земли из космоса. Ученые пока что полностью проанализировали данные лишь за 2012 год.