JPMorgan резко ухудшил прогноз по цене на нефть Brent во втором квартале 2016 года

Согласно этим оценкам, цена нефти Brent во втором квартале 2016 года составит около $25, а в течение всего года средняя цена этой марки нефти будет составлять около $31,50 за баррель, передает ZN.UA со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

Как сообщил руководитель департамента исследований сырьевого рынка швейцарской компании Julius Baer Норберт Рюкер, причиной падения цен на нефть станет выход Ирана на мировой рынок.

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Прогноз JPMorgan для цен на нефть является самым пессимистичным среди крупнейших банков мира по нефти WTI: Barclays – 37 долларов, UBS – 40 долларов, Moody's – 40 долларов, Goldman Sachs – 40 долларов (на середину года), Bank of America – 45 долларов, Morgan Stanley - 47,5 долларов, Citigroup - 47,75 долларов.

Напомним, вчера власти Ирана распорядились увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

В субботу, 16 января, страны МАГАТЭ получили финальный доклад экспертов агентства по иранской ядерной программе, предшествующий официальному началу ее реализации. В документе подтверждается, что иранская сторона выполнила свои обязательства в рамках соглашения по ядерной программе. После этого ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой.