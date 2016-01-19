Нефть Brent подорожала до $29 за баррель

Во вторник, 19 января, цены на нефть незначительно выросли на фоне высокого потребления Китая. Об этом сообщает Reuters.

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По данным Bloomberg, по состоянию на утро на лондонской бирже ICE Brent подорожала на 2,14% - до $29,16 за баррель.

Нефтью WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке торгуют по $29,56 за баррель, она подорожала на 0,48%.

Как сообщалось, 18 января стоимость нефти марки Brent обновила 13-летний минимум после снятия санкций с Ирана.

Напомним, вчера власти Ирана распорядились увеличить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

В субботу, 16 января, страны МАГАТЭ получили финальный доклад экспертов агентства по иранской ядерной программе, предшествующий официальному началу ее реализации. В документе подтверждается, что иранская сторона выполнила свои обязательства в рамках соглашения по ядерной программе. После этого ЕС и США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой.