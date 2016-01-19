"Газпром" потребовал от Украины $2,5 миллиарда за невыбранный газ

«Сегодня ПАО «Газпром» направило НАК «Нафтогаз Украины» счет на оплату газа, не выбранного украинской компанией в 3 квартале 2015 года по условию «бери или плати», - говорится в сообщении компании.

Как отметили в «Газпроме», «Нафтогаз» по оспариваемому с лета 2014 года контракту должен был купить в 3 квартале 2015 года 10,485 млрд куб. м газа.

«Учитывая это, а также объем газа, поставленный «Газпромом» на Украину в 3 квартале 2015 года, «Нафтогазу Украины» выставлен счет на сумму 2,549 млрд долл. «Газпром» ожидает оплаты счета в течение 10 дней», - подчеркнули в «Газпроме».

«Украина в 2015 году фактически отказалась от закупок российского газа в третьем квартале, таким образом, никаких договоренностей о неприменении правила «бери или плати» в этом периоде не было», — цитирует пресс-служба главу «Газпрома» Алексея Миллера.

В «Газпроме» напомнили, что в 2015 году условие «бери или плати» не применялось для НАК «Нафтогаз Украины» в 1, 2 и 4 кварталах.

Читайте также"Газпрому" прогнозируют квартальный убыток в полмиллиарда долларов

Справка УНИАН. «Нафтогаз» и «Газпром» с июня 2014 года находятся в Арбитражном суде Стокгольма. «Нафтогаз» подготовил обоснование своих претензий и заявил свои исковые требования в рамках арбитражного производства по контракту на поставку газа в январе 2015 года.

«Газпром» не впервые выставляет «Нафтогазу» счета, ссылаясь на пункт контракта 2009 года, который, по мнению российской компании, содержит положение «бери или плати». Такие счета ни разу не были приняты к оплате, так как они, по мнению «Нафтогаза», не соответствуют контракту. Кроме того, среди заявленных «Нафтогазом» исковых требований есть требование о признании данного пункта контракта недействительным.

Также арбитражное производство ведется по контракту на транзит природного газа через Украину.

Исковые требования по этому контракту «Нафтогаз» заявил в мае 2015 года. Суммарные претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» по двум контрактам превышают 16 млрд долл.

Встречные исковые требования «Газпрома» к НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже составляют 29,2 млрд долл.