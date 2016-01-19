Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогнозы мирового спроса на нефть в 2016 году на 0,1 миллиона баррелей в день - до 95,7 миллиона баррелей в день, сообщает Прайм со ссылкой на ежемесячный доклад агентства.

"Не особо низкая температура в начале зимы в Японии, Европе и США, наряду со слабыми экономическими показателями в Китае, Бразилии, России и других зависящих от сырьевых товаров стран, привели к тому что рост спроса на нефть снизился с почти пятилетнего максимума в третьем квартале (2,2 миллиона баррелей в день) до годового минимума в четвертом квартале (1 миллион баррелей в день). Прогноз на 2016 год предполагает умеренный рост спроса в 1,2 миллиона баррелей в день", - отмечается в докладе.

В 2015 году, по прогнозам МЭА, спрос на нефть составил 94,5 миллиона баррелей в день.

Добыча нефти ОПЕК в декабре снизилась на 90 тысяч баррелей в сутки, до 32,28 миллиона баррелей в сутки, включая данные по ранее присоединившейся к организации Индонезии. Добыча снизилась в Саудовской Аравии и Ираке, двух крупнейших добытчиках ОПЕК. При этом добыча в Иране выросла на 40 тысяч баррелей в день - до 2,91 миллиона баррелей в день - максимума с июня 2012 года.

"Общий объем добычи ОПЕК на 1,06 миллиона баррелей в день выше, чем год назад, что способствовало снижению цен до 12-летних минимумов", - отмечают эксперты МЭА. По итогам 2016 году добыча членов ОПЕК может превысить 32 миллиона баррелей в день, отмечает МЭА (в 2015 году - 32,02 миллиона баррелей в день).

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При этом добыча в странах, не входящих в организацию, в прошлом месяце упала на 650 тысяч баррелей в день - до 57,4 миллиона баррелей в день. По итогам прошлого года добыча в этих странах составила 57,6 миллиона баррелей в день. В 2016 году добыча в странах, не являющихся членами ОПЕК, по прогнозам МЭА, снизится на 0,6 миллиона баррелей в день - до 57 миллионов баррелей в день.