В одном из штатов США бензин подешевел до 3 гривень за литр

В городе Хафтон-Таун в штате Мичиган стоимость одного литра бензина опустилась до 12 центов, что составляет около 3 гривень по курсу Нацбанка, сообщает телеканал ABC.

Стоимость одного галлона бензина в городе упала до отметки в 47 центов, достигнув самой низкой стоимости за 10 лет, что в пересчете составляет 12 центов за литр.

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Подобная цена является результатом ценовой войны, которую ведут между собой три городские бензоколонки, отмечает старший аналитик бензиновой отрасли Патрик ДиХанн.

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Он также отметил, что на данный момент средняя цена бензина в США составляет 12,20 гривни за литр, подешевев за последний год на 4,20 гривни.