Украина в полтора раза подняла цену на транзит российского газа

Об этом заявил на пресс-конференции министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"Будет тариф 4,5 долл. на каждые 100 км. Это более чем на 50% выше того, что было", - сказал он.

По словам министра, Украина с начала 2016 года полностью изменила подход к транзиту российского газа в ЕС, установив тарифы на вход и выход и газотранспортной системы.

"Теперь не будет понятия транзит газа, а будет стоимость услуги по транспортировке газа газотранспортной системой Украины ", - отметил Демчишин.

При этом министр напомнил, что в настоящее время "Нафтогаз" судится с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по контракту 2009 года в части транзита российского газа.

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Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" провести переговоры по стоимости услуг по транзиту российского газа в ЕС после того, как 29 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые правила ценообразования на данный вид услуг.

Однако согласно существующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом", по которому стороны спорят в Стокгольмском арбитраже, стоимость услуг по транзиту российского газа через Украину привязывается к цене на газ.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, ставка транзита в первом квартале 2015 года составляла 2,88 долл. за тыс. кубометров на каждые 100 км.

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Справка УНИАН. Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м. При этом за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 7,9%, до 67,1 млрд куб. м.

Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.