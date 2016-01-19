Демчишин назвал точную цену импортного газа из Европы

Стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром", заявил министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин на пресс-конференции в Киеве 19 января.

"Приобретаем с европейского направления, там газ дешевле. Последние транзакции были где-то по 190 долларов, немного ниже возможно. Мы видим, что эта цена значительно ниже, чем то, что предложили в "Газпроме", - сказал Демчишин.

Читайте такжеДемчишин назвал цену импортного газа из Европы

Как сообщал УНИАН, Украина за прошедшие выходные, 16-17 января, увеличила суточные объемы импорта природного газа с территории Словакии, которая покрывает на сегодняшний день около 90% потребностей Украины в импортном топливе, на 23% по сравнению с предыдущим днем, - до 34 миллионов кубометров.

НАК "Нафтогаз Украины" в результате проведенных в декабре-январе тендеров законтрактовал 1,7 миллиарда кубометров природного газа до марта 2016 года у пяти европейских компаний за счет 300 миллионов долларов кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

Читайте такжеУкраина за выходные увеличила импорт газа из ЕС на 23% - Eustream

Как отметили в "Нафтогазе", стоимость природного газа варьируется от 188 до 211 долларов за тысячу кубометров.