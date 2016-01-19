Очередная партия угля из ЮАР прибудет в Украину в начале февраля

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин ожидает прибытия очередной партии антрацитового угля из ЮАР 4-5 февраля.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Ожидаем судно 4-5 февраля", - сказал Демчишин.

Ранее госкомпания "Центрэнерго" сообщала, что второе судно с 85 тысячами тонн угля из ЮАР прибудет в Украину в конце января 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, первая партия угля из ЮАР в объеме 168 тысяч тонн была доставлена в Украину судном в начале декабря 2015 года.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, госкомпания "Центрэнерго" закупила первую партию южноафриканского угля по 57 долларов за тонну.