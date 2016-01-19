"Нафтогаз" потребует от "Газпрома" доказать в суде правомерность принципа "бери или плати"

Стокгольмский суд определит правомерность претензий российского газового монополиста – компании "Газпром", которая выставила НАК "Нафтогаз Украины" счет в 2,549 миллиарда долларов за отказ украинской компании покупать газ в третьем квартале 2015 года по контракту 2009 года, оспариваемому Украиной в Стокгольмском арбитраже, говорится в сообщении "Натофгаза".

"Нафтогаз" считает положение "бери или плати" в виде, изложенном в контракте с "Газпромом", нерыночным, неправомерным и недействительным", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что "Нафтогаз" оспаривает применение этого положения в Стокгольмском арбитражном суде.

"Таким образом, правомерность претензий "Газпрома", основанных на положении "бери или плати", определит суд", - подчеркнули в компании.

В "Нафтогазе" разъяснили, что в настоящее время общая сумма денежных требований, заявленных "Газпромом" в иске со ссылкой на положение "бери или плати", составляет 26,7 миллиарда долларов и касается периода с 2012 по 2014 год. При этом в сообщении отмечается, что "Газпром" предложил "Нафтогазу" оплатить 2,5 миллиарда долларов за третий квартал 2015 года, также ссылаясь на упомянутое положение.

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Как сообщал УНИАН, 19 января "Газпром" выставил НАК "Нафтогаз Украины" счет в 2,549 миллиарда долларов за отказ украинской компании покупать газ в третьем квартале 2015 года по контракту 2009 года, оспариваемому Украиной в Стокгольмском арбитраже.

Как считают в "Газпроме", "Нафтогаз" по оспариваемому с лета 2014 года контракту должен был купить в 3-м квартале 2015 года 10,485 миллиарда кубометров газа.

При этом в "Газпроме" сообщили, что в 2015 году условие «бери или плати» не применялось для НАК "Нафтогаз Украины" в первом, втором и четвертом кварталах.

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Справка УНИАН. "Нафтогаз" и "Газпром" с июня 2014 года судятся в Арбитражном суде Стокгольма. "Нафтогаз" подготовил обоснование своих претензий и заявил свои исковые требования в рамках арбитражного производства по контракту на поставку газа в январе 2015 года.

"Газпром" не впервые выставляет "Нафтогазу" счета, ссылаясь на пункт контракта 2009 года, который, по мнению российской компании, содержит положение "бери или плати". Такие счета ни разу не были приняты к оплате, так как они, по мнению "Нафтогаза", не соответствуют контракту. Кроме того, среди заявленных "Нафтогазом" исковых требований есть требование о признании данного пункта контракта недействительным.

Также арбитражное производство ведется по контракту на транзит природного газа через Украину.

Исковые требования по этому контракту "Нафтогаз" заявил в мае 2015 года. Суммарные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" по двум контрактам превышают 16 миллиардов долларов.

Встречные исковые требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже составляют 29,2 миллиарда долларов.