Демчишин о возобновлении подачи электроэнергии в Крым: Сейчас нам говорить не о чем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил министр энергетики Владимир Демчишин.

Министр отметил, что обеспечение Крыма электричеством было выгодным для "Энергоатома" и энергосистемы Украины в целом. "Дополнительная загрузка наших мощностей была конструктивной и выгодной. Мы производили энергию и получали деньги", - сказал Демчишин.

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Однако, как отметил министр, на данном этапе энергоснабжение Крыма – это вопрос, который в течение последних 2-3 месяцев находится в политической сфере.

"С нашей стороны была позиция по договору, она была неприемлема второй стороне. Договор не подписан, нет базы для того, чтобы что-то делать. Вопрос очевиден, если будут какие-то изменения, я буду информировать, на данный момент просто нет повода для дальнейших переговоров", - сказал Демчишин.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2015 года началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар. Организаторы акции требуют освобождения политзаключенных, прекращение давления на независимые СМИ, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий в отношении крымских татар. После повреждения электроопор на Херсонщине и прекращения поставок электроэнергии в Крым, участники акции заявили об энергоблокаде.

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Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что возглавляемое им ведомство работает над новым договором о поставках электроэнергии в Крым и рассматривает вопрос определения юридического статуса полуострова в документе.

При этом он допустил, что в договоре после слова "Крым" в скобках будет указано "Украина".

Госкомпания "Укрэнерго" 8 декабря подключила к работе одну из четырех ЛЭП в направлении аннексированного Россией Крыма.

29 ноября госкомпания "Укрэнерго" возобновила линию электропередач 220 кВ "Каховская - Титан" и заявила о готовности возобновить энергоснабжение Крыму в течение нескольких часов в случае достижения договоренности с активистами блокады полуострова. Однако такой договоренности не было достигнуто.

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6 декабря Чубаров заявил, что участники блокады Крыма позволили частично восстановить электроснабжение полуострова на линии 220 кВ "Каховская - Титан".