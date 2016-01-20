Нефть возобновила падение на новостях от МВФ и МЭА

Мировые цены на нефть в среду вновь уменьшаются, демонстрируя отрицательную динамику после публикации во вторник прогноза Международного валютного фонда (МВФ) по росту мирового ВВП в 2016-2017 годах, а также январского доклада Международного энергетического агентства (МЭА), усиливших негативное настроение инвесторов, связанное с сохранением переизбытка предложения на нефтяном рынке, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:29 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,91% - до 28,27 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI все еще превышает по цену нефть марки Brent, однако также опускается - на 2,32%, до 28,88 доллара за баррель.

Возвращение динамики торгов нефтяного рынка на торгах среды к отрицательным показателям после роста цен на нефть днем ранее связано с новым прогнозом МВФ по росту мирового ВВП на 2016-2017 годы, вызвавшим опасения рынков за стабильность глобальной экономики. Фонд понизил показатель на каждый год на 0,2 процентного пункта - до 3,4% и 3,6% соответственно.

Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) в январском докладе во вторник заявило, что не исключает дальнейшего снижения мировых цен на нефть на фоне сохранения в 2016 году превышения предложения над спросом. Агентство ожидает, что третий год подряд предложение будет превышать спрос на 1 миллион баррелей в день.

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Сохраняются и опасения инвесторов, связанные с приходом иранской нефти на рынок. В субботу, 16 января, Иран избавился от большинства наложенных на страну санкций после подтверждения готовности властей страны реализовать программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. Теперь участники рынка опасаются, что иранская сторона сможет в течение нескольких недель нарастить поставки нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

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"Цены на нефть находятся на уровне, на котором борются все страны ОПЕК. Нефть продается сейчас ради движения денежного потока, а не прибыли", - приводит агентство Рейтер мнение главы отдела по инвестициям Ayers Alliance Securities Джонатана Барратта (Jonathan Barratt).