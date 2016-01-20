Транзит российского газа через Украину в ЕС увеличился на 42%

Транзит российского газа через территорию Украины в Европейский Союз с 1 по 18 января 2016 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 42%, до 3,7 миллиарда кубометров, говорится в сообщении госкомпании "Укртрансгаз".

"С 1 по 18 января текущего года, через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей транспортировано 3,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 42% или 1,1 миллиарда кубометров больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении компании.

Как отметили в "Укртрансгазе", на утро 20 января суточный объем транспортировки газа через территорию Украины составляет 217 миллионов кубометров, что на 60% больше показателей аналогичной даты 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, Украина в одностороннем порядке повысила для компании "Газпром" стоимость услуги по транзиту российского газа в ЕС на 50%.

При этом, НАК "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" провести переговоры по стоимости услуг транзита российского газа в ЕС после того, как 29 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые правила ценообразования.

Однако согласно существующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом", по которому стороны спорят в Стокгольмском арбитраже, стоимость услуг по транзиту российского газа через Украину привязывается к цене на газ.

Транзит российского газа в страны Европейского Союза через территорию Украины за 2014 год снизился по сравнению с 2013 годом на 29,1% - до 59,4 миллиарда кубометров. При этом за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 7,9%, до 67,1 миллиарда кубометров.

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Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, "Газпром" обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 миллиардов кубометров природного газа.

В октябре 2014 года НАК "Нафтогаз Украины" обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским "Газпромом", а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.