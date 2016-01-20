Украина из-за морозов увеличила заявку на импорт газа из Словакии

Украина в ближайшие два дня, 20 и 21 января, планирует увеличить суточные объемы импорта природного газа с территории Словакии на 10% по сравнению с предыдущим днем - до 37,041 миллиона кубометров с 33,639 миллиона кубометров.

По данным оператора ГТС Словакии, компании Eustream, Украина на 20 и 21 января подала заявку на импорт газа в объеме 37,041 миллиона кубометров, тогда как фактический импорт 19 января составил 33,82 миллиона кубометров.

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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром".

Украина за прошедшие выходные, 16-17 января, увеличила суточные объемы импорта природного газа с территории Словакии, которая покрывает на сегодняшний день около 90% потребностей Украины в импортном топливе, на 23% по сравнению с предыдущим днем, - до 34 миллионов кубометров.

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НАК "Нафтогаз Украины" в результате проведенных в декабре-январе тендеров законтрактовал 1,7 миллиарда кубометров природного газа до марта 2016 года у пяти европейских компаний за счет 300 миллионов долларов кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития.

Как отметили в "Нафтогазе", стоимость природного газа варьируется от 188 до 211 долларов за тысячу кубометров.