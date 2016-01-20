Иран будет продавать нефть европейцам по цене около $17 за баррель

Об этом сообщает Reuters.

Агентство приводит данные «Национальной иранской нефтяной компании», согласно которым скидка на иранскую нефть сорта Iran Heavy (входит в корзину ОПЕК — она стоит 23,85 доллара за баррель) будет равна 6,55 доллара. Саудовская Аравия продает свою нефть с дисконтом в 4,85 доллара за баррель.

Как сообщает Лента.ру, 18 января правительство Ирана одобрило увеличение производства нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

Читайте такжеВ одном из штатов США бензин подешевел до 3 гривень за литрДнем ранее США и Евросоюз объявили о снятии санкций против Ирана. Тегеран и «шестерка» международных посредников (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция, Германия) достигли договоренности по ядерной программе Исламской Республики. Она обязалась превратить завод в Фордо в технологический центр, а реактор в Араке перестроить в соответствии с проектом международного консорциума. Отработанное топливо из него будет вывозиться за пределы страны.