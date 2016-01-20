Яценюк предлагает не платить за трансформаторы для "Укрэнерго" и "Центрэнерго", пока не оценят законность тендеров

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

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«К слову, я прочитал информацию о том, что есть снова скандал с трансформаторами. Я прошу протокольное решение Кабинета министров Украины о приостановке оплаты трансформаторов для «Центрэнерго» и «Укрэнерго» до того момента, пока не будет завершена проверка условий проведения тендеров и пояснения того, почему иностранные компании по странному стечению обстоятельств проиграли тендеры и только «Запорожский трансформатор» выиграл. Качественные, наверное, трансформаторы. Российского производства. К нам пришло обращение нескольких иностранных компаний, поэтому пожалуйста, Министерство энергетики - это ваша ответственность, закрывайте эту лавку», - сказал Яценюк, обращаясь к министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину.

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Ранее, 13 января 2016 года, министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства, обращаясь к министру энергетики Владимиру Демчишину, заявил о признаках протекционизма со стороны госкомпании «Укрэнерго» в пользу российского бизнесмена Константина Григоришина, возникших при проведении тендеров на закупку трансформаторов стоимостью свыше 2 млрд грн.

В конце декабря 2015 года Антимонопольный комитет Украины приостановил процедуру закупки трансформаторов госкомпанией «Укрэнерго» в связи с жалобой компании «Запорожтрансформатор».

Перед этим Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила госкомпании «Укрэнерго» инвестиционную программу на 2015 год в размере 6,959 млрд грн.

После утвержденной инвестпрограммы «Укрэнерго» объявило тендер на закупку трансформаторов. По сообщениям в СМИ, госкомпания собиралась купить трансформаторы по завышенной вдвое цене. Также СМИ предположили, что победителем тендера станет предприятие «Запорожтрансформатор», подконтрольное российскому бизнесмену Константину Григоришину.

В конце июля 2015 года Служба безопасности Украины заблокировала один из тендеров львовского подразделения госкомпании «Укрэнерго» на закупку трансформаторов, стоимость которых была завышена на 40%.