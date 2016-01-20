"Газпром" расторг договор по "Южному потоку"

«Газпром» расторг договор по проекту газопровода «Южный поток» с компанией South Stream Transport B.V. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу газового концерна.

Как отмечается в материалах монополии, South Stream Transport B.V. согласилась освободить «Газпром» от исполнения всех обязательств по договору. Речь идет о договоре поручительства в отношении обязательств «Газпром экспорта» по соглашению о транспортировке топлива от 2 октября 2013 года.

В начале января болгарские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что российская сторона планирует в ближайшее время возобновить проект по строительству «Южного потока», замороженный в декабре 2014 года. Однако в Минэнерго РФ опровергли изменения в статусе проекта; представитель ведомства уточнил, что «Южный поток» по-прежнему остановлен.

Президент России Владимир Путин объявил об остановке реализации «Южного потока» 1 декабря 2014 года, пояснив, что Москва так и не получила разрешение на строительство трубопровода со стороны Болгарии. Вместо «Южного потока» российская сторона решила строить аналогичный по мощности «Турецкий поток», который должен обеспечить доставку российского газа в Европу через Турцию. Однако переговоры по «Турецкому потоку» также были прерваны – в декабре 2015 года, из-за конфликта Москвы и Анкары. Он произошел после того, как турецкие ВВС сбили на границе с Сирией российский бомбардировщик Су-24.

Предполагалось, что с помощью «Южного потока» российский газ будет поставляться в Европу в обход Украины. Мощность газопровода должна была составить 63 млрд кубометров топлива в год; стоимость проекта оценивалась примерно в €16 млрд.

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South Stream Transport B.V. была создана для строительства морского участка «Южного потока». 50% акций компании принадлежали «Газпрому», 20% – итальянской Eni, по 15% – немецкой Wintershall Holding и французской EDF. После принятого решения о замораживании проекта «Газпром» выкупил доли иностранных партнеров.