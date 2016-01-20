Shell из-за дешевой нефти сократит 10 тысяч сотрудников и ожидает падения прибыли

Прибыль голландской Shell по итогам четвертого квартала 2015 года может составить 1,6–1,9 миллиарда долларов, следует из предварительных финансовых результатов компании, сообщает Slon.ru.

Это в два раза меньше, чем за тот же период годом ранее. Прибыль в целом за 2015 год, по прогнозу компании, составит от 10,4 до 10,7 миллиарда долларов. В 2014 году прибыль компании достигла 22,6 миллиарда долларов.

"Shell в прошлом году снизила операционные расходы на 4 миллиарда долларов (10%). В 2016 году компания планирует сократить расходы на 3 миллиарда долларов. В рамках сделки по приобретению британской энергетической BG Group Shell намерена сократить десять тысяч рабочих мест до конца 2016 года", - говорится в сообщении.

Полный отчет за четвертый квартал, а также результаты 2015 года компания опубликует 4 февраля. Акции Shell на торгах в Нью-Йорке после публикации прогноза упали на 4,1%, в Лондоне – на 5,7%.

Как указывает Bloomberg, компания теряет прибыль после падения мировых цен на нефть. Кроме того, снижение стоимости углеводородов до уровня $30 за баррель привело к тому, что рыночная стоимость Shell упала до минимума за семь лет.

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В апреле прошлого года Shell объявила о готовящемся слиянии с BG Group, сумма сделки оценивалась в 47 миллиардов фунтов стерлингов. Акционеры компаний проголосуют по вопросу сделки 27 января.