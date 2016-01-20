Кабмин не продлил режим чрезвычайной ситуации в энергетике

Кабинет министров Украины сегодня не продлил режим чрезвычайной ситуации в энергетике, несмотря на то, что министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин внес соответствующее предложение.

Об этом министр сообщил журналистам после заседания правительства в среду.

“Нет, не продолжил. Я вносил. Кстати, очень интересная тема. Я уверен, что те меры, которые были применены, они были результативными, поскольку было сэкономлено, по расчетам “Укрэнерго”, полмиллиона тонн угля”, - сказал он.

При этом Демчишин отметил, что в правительстве решили провести отдельное совещание, по результатам которого будет обсуждаться вопрос необходимости продления чрезвычайного режима в энергетике.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 9 декабря 2015 года, после полугодового перерыва, ввел режим чрезвычайной ситуации в энергетике, введенный впервые в августе 2014 года.

Первое, что входит в такие меры, - проведение корректировки тарифов на производство электрической энергии, в частности производителям, которые работают по ценовым заявкам, и величин "зеленого тарифа".

Второе - установление дополнительных платежей (надбавки, скидки) производителям электрической энергии. Далее - корректировка тарифов на передачу электрической энергии, корректировка инвестиционных программ лицензиатов.

Кроме этого, Кабмин поручил госкомпании "Укрэнерго" устанавливать временные ограничения на экспорт электроэнергии из Украины в ЕС, а также следить за выполнением лимитов потребления электроэнергии в Украине.