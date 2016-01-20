Украина подумает о закупках российского газа не ранее конца февраля

Украина может рассмотреть вопрос закупки газа у России не ранее конца февраля, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

«В январе это (закупка газа у РФ – УНИАН) маловероятно, там дальше под конец февраля будем смотреть. Вопрос зависит от объемов, которые мы можем поднимать из хранилищ. Мы на сегодняшний день можем поднимать 120-130 млн кубометров, то есть пока что запас есть», - сказал Демчишин.

Напомним, ранее Демчишин заявлял, что закупки газа у России на данный момент не являются актуальными, поскольку предложенная цена в 212 долл. за тыс. кубометров превышает цену газа из Европы.

По словам министра, Украина рассчитывает в течении 1-2 месяцев получить 500 млн долл. кредита от Всемирного банка на закупку газа, а также оптимизировать кредитный портфель для снижения стоимости заемных ресурсов.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) со 2 по 9 января сократились на 6,2%, или на 848 млн кубометров, - до 12,904 млрд кубометров.

Как сообщал УНИАН, в декабре глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что "Газпром" не намерен давать скидку на газ Украине, газ будет продаваться по рыночным ценам – звучала цифра 230 долларов.

В конце декабря министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что «Газпром» сможет продолжать продавать свой газ Украине в 2016 году при условии снижения его стоимости ниже 200 долларов за тысячу кубических метров.

Уже 1 января 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о размере пошлины при поставках газа из РФ в Украину до 31 марта включительно. Если исходить из ранее объявленной информации, что контрактная цена газа на этот период составит 230 долларов за 1 тысячу кубометров, скидка к цене на газ составит 17,77 доллара, а сама цена - 212,23.

19 января Демчишин заявил, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром".

По расчетам экспертов, в 2016 году Украина может закупать в случае необходимости российский газ по цене примерно 207-208 долл. за тысячу кубометров. Цена на газ из Европы в 2016 году ожидается на уровне 175-180 долл. за тыс. куб. м.

В проект государственного бюджета на 2016 год заложена цена импортируемого в Украину газа на уровне в среднем 225 долл. за тысячу кубометров.