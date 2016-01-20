Блок №3 Ривненской АЭС отключен от сети действием автоматической защиты

Блок №3 Ривненской атомной электростанции 20 января был отключен от энергосети страны действием автоматической защиты, при этом станция ведет подготовку к его подключению в сеть, говорится в сообщении госкомпании «Энергоатом».

Согласно сообщению, энергоблок был отключен от сети в 12:46.

В сообщении отмечается, что причина отключения выяснена, проводятся операции по включению энергоблока в сеть.

«По состоянию на 15:00 20 января идет подготовка к подключению к сети энергоблока №3 Ривненской АЭС. Реакторная установка находится на мощности 1% от номинальной», - сообщает пресс-служба.

Также сообщается, что по состоянию на 15:00 в работе находятся два энергоблока станции с суммарной нагрузкой 1 430 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

«Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - подчеркнули в «Энергоатоме».

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства почти 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.