Демчишин: если РФ откажется платить новую цену за транзит газа - "встречаемся в Стокгольме"

Отказ Российской Федерации принять новые условия транзита газа по украинской территории, озвученные Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, будет рассматриваться в Арбитражном суде Стокгольма, сообщил министр Владимир Демчишин.

В частности, отвечая на вопрос о том, что будет, если Россия откажется принимать новые условия транзита топлива, он сказал: «Вы знаете, что мы встречаемся в Стокгольме».

Как сообщал УНИАН, 19 января Украина в одностороннем порядке повысила для компании «Газпром» стоимость услуги по транзиту российского газа в страны ЕС на 50%. Тариф вырос до 4,5 долл. за каждые 100 км.

По словам Демчишина, Украина с начала 2016 года полностью изменила подход к транзиту российского газа в ЕС, установив тарифы на вход и выход из газотранспортной системы.

В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по контракту 2009 года, в том числе в части транзита российского газа.