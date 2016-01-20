"Укрнафта" ищет пути оптимизации расходов из-за снижения мировых цен на нефть – глава правления

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта», как и остальные крупнейшие мировые нефтедобытчики, вынуждена искать пути оптимизации расходов из-за значительного снижения цен на нефть, стоимость которой опустились ниже отметки в 29 долл. за баррель.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на главу правления Марка Роллинса.

«Все компании в нашей отрасли резко сокращают расходы, чтобы не только удержаться на рынке, но и сохранить потенциал. Мы должны следовать их примеру. Сейчас правление ищет пути оптимизации расходов на новые проекты», - цитирует Роллинса пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в связи с продолжительным падением мировых цен на нефть в последние несколько месяцев «Укрнафта» принимает срочные меры для сокращения операционных расходов компании.

В конце прошлого года «Укрнафта» подготовила и подала на рассмотрение наблюдательного совета бюджет на 2016 год, ориентируясь на диапазон цены на нефть от 30 до 45 долл. за баррель.

«Однако уже в этом месяце мировые цены опустились ниже отметки в 29 долл. за баррель, поэтому компания вынуждена пересмотреть бюджет и значительно сократить расходы», - подчеркивается в сообщении.

При этом глава правления компании отметил, что «Укрнафта» разрабатывает программу, позволяющую сохранить компанию в неблагоприятных рыночных условиях.

«Мы разрабатываем программу-минимум, которая позволит сохранить бизнес. Как только будет завершен процесс формирования бюджета и его утвердит наблюдательный совет, соответствующие решения по инвестициям будут донесены до всех структурных подразделений компании», - подытожил Роллинс, обращаясь к работникам компании.

Также в сообщении отмечается, что финансовое подразделение «Укрнафты» под руководством нового финансового директора Ирины Евец уже начало внедрение инициатив, направленных на снижение затрат.

Как сообщал УНИАН, 22 июля акционеры «Укрнафты» избрали новым главой правления предприятия гражданина Великобритании Марка Роллинса, однако контракт с ним наблюдательный совет «Укрнафты» подписал только в конце сентября.

Уже в октябре «Укрнафта» сообщила, что полностью выплатила государству дивиденды за 2014 год и уплатила текущие налоги.

В начале декабря набсовет «Укрнафты» полностью сменил состав правления. Вместе с тем, в декабре глава «Укрнафты» представил план развития компании, указав в нем необходимость погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» перед «Укрнафтой» в размере 50 млрд грн.

На встрече с журналистами Роллинс заявил, что нужно пересмотреть дивидендную политику, отказавшись от порочной практики выкачивания государством всех денежных поступлений, иначе при существующих низких ценах на энергоносители компанию ждет медленная смерть.

Предшественник Роллинса Питер Ванхеке неоднократно обвинял руководство «Нафтогаза Украины» в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб м. газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.