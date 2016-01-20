Цена нефти марки WTI опустилась ниже $27

В ходе торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть продолжили снижаться, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет Gazeta.ru.

Как отмечается, цены на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали более чем на 5%, до $26,92.

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На лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $1,18, до $27,58 за баррель.