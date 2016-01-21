За неделю потребители на треть увеличили задолженность перед "Нафтогазом"

Об этом говорится в сообщении государственного энергохолдинга.

Согласно сообщению, долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 79% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии, - около 17%, долг прямых промышленных потребителей - около 4%.

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«Рост задолженности ТКЭ и ТЭЦ в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, потребленного в декабре прошлого года, а расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20-го числа текущего месяца», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Прямые промышленные потребители, по данным «Нафтогаза», за прошедшую неделю увеличили задолженность за газ на 1% - до 938 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 14 мая 2015 года приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», который дает крупнейшему в Украине государственному энергохолдингу право на принудительное взыскание долгов за потребленный газ, а также на продажу долгов третьим лицам на аукционах.

«Нафтогаз Украины» в январе-сентябре 2015 года получил 0,2 млрд грн чистой прибыли по сравнению с убытком 42,2 млрд грн за аналогичный период прошлого года.