Fitch ухудшило прогноз цен на нефть и газ

Согласно базовому сценарию, аналитики агентства прогнозируют, что средняя стоимость барреля нефти в 2016 году составит $45.

Но есть и стрессовый сценарий, по которому средняя цена на нефть составит $35 за баррель.

При этом в долгосрочной перспективе, согласно базовому сценарию Fitch, цена на нефть составит $65.

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Что касается природного газа, то базовый сценарий предполагает, что он в этом году будет стоить $2,5 за тыс. кубических футов. Цены в долгосрочной перспективе ожидаются в районе $3,25 за тыс. кубических футов.

Напомним, ранее крупнейший американский банк JPMorgan Chase резко снизил прогноз по цене на нефть. Согласно этим оценкам, цена нефти Brent во втором квартале 2016 года составит около $25, а в течение всего года средняя цена этой марки нефти будет составлять около $31,50 за баррель.