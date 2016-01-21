В Европу впервые за 40 лет прибыл танкер с американской нефтью

Первый танкер с нефтью из США прибыл в Европу, после того как были сняты ограничения на экспорт топлива из Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Financial Times.

Vitol, крупнейший в мире независимый нефтетрейдер, как ожидается, проведет разгрузку в порту близ Марселя. Оттуда нефть будет поступать по нефтепроводу к одному из двух заводов совместного предприятия, организованного Vitol и Carlyle Group. По мнению источников FT, скорее всего, речь идет о заводе Cressier в Швейцарии. Однако также есть вероятность, что топливо будет поставляться на завод Varo в Баварии.

Запрет на экспорт американской нефти был снят 19 декабря, когда президент США Барак Обама подписал проект бюджета на 2016 год, который предусматривает отмену эмбарго.

Возобновление США поставок топлива началось на фоне резкого падения цен на него. В ходе торгов 20 декабря стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2016 года опускалась до $27,79.