Бывший министр финансов РФ допускает падение цен на нефть до $16

Экс-министр финансов РФ, глава Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин не исключает падения цен на нефть до $16-18 за баррель.

"Сегодня есть целый ряд факторов, который работает на снижение цены. Она будет ниже, чем мы видим сегодня. Она может дойти до 18 и даже до 16 (долларов за баррель), но на недолгое время. Действительно это будет самая низкая точка", - заявил он на деловом завтраке "ВТБ Капитала" в Давосе, пишет ТАСС.

По мнению Кудрина, российская экономика может вернуться к росту в течение одного-двух лет. "В течение года-двух экономика выйдет на положительные показатели", - сказал он.

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Бывший глава Минфина РФ добавил, что наличие бюджетных резервов, низкий уровень долга и гибкий курс рубля позволили российской экономике быстро адаптироваться к текущим условиям.

В среду на полях Всемирного экономического форума в Давосе Кудрин заявил, что дефицит российского бюджета при среднегодовой цене на нефть на уровне $30 за баррель достигнет 6% ВВП.

"Пик кризиса пока впереди", - добавил он. Экс-министр также считает, что российские власти должны отказаться от надежд, что цены на нефть снова повысятся, и в течение 2-3 месяцев определиться с долгосрочной стратегией реформ.