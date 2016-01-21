Ривненская АЭС после устранения неисправностей подключила к сети энергоблок №3

Ривненская атомная электростанция вечером 20 января подключила к сети энергоблок №3 после устранения неисправностей, вызвавших остановку блока действием автоматической защиты, говорится в сообщении станции.

«20 января 2016 в 18:53 энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) подключен к сети», - говорится в сообщении.

По состоянию на 20:00 20 января в работе находилось три энергоблока Ривненской АЭС.

«Диспетчерский график 2050 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет», - отметили на станции.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На станции эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 МВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 МВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 000 МВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 000 МВт с 2004 года.