Коболев: "Северный поток-2" уничтожит украинский маршрут транспортировки газа в ЕС

Глава крупнейшей в Украине государственной энергокомпании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев считает, что строительство газопровода «Северный поток-2», который «Газпром» намерен реализовать с рядом европейских компаний, уничтожит маршрут транспортировки природного газа в ЕС, сообщает пресс-служба компании в Twitter.

"Если Nord Stream-2 будет построен, украинский маршрут прекратит существование. Европейский Союз принесет в жертву существующие транспортные мощности на 151 млрд куб. м. в пользу новых на 55 млрд куб. м, "чтобы покрыть будущий рост спроса", - цитирует пресс-служба слова Коболева.

Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

Читайте такжеЕврокомиссия получила жалобу "Нафтогаза" по "Северному потоку-2"

В начале сентября 2015 года «Газпром», Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».

Читайте также"Газпром" отменил тендеры на строительство газопровода к "Северному потоку-2"

В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта – Торжок-2», который обеспечит поставку газа по газопроводу «Северный поток-2» из России в Европейский Союз в обход Украины.