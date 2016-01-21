Глава British Petroleum сравнил ситуацию на нефтяном рынке с кризисом 1986 года

Глава британской нефтедобывающей компании BP Plc Боб Дадли считает, что нынешнее падение цен на нефть напоминает о кризисе 1986 года, когда избыток предложения привел к аналогичному снижению, передает Газета.ru.

"Первый и второй кварталы будут очень трудными. Это большой шок для добывающих стран. Он напоминает мне о 1986 годе", - сказал он.

С ноября 1985 года по апрель 1986 года цены на WTI рухнули на 69%, с 31,82 доллара за баррель до 9,75 доллара за баррель. С июня 2015 года падение нефтяных цен составляет 57%. Мартовские фьючерсы торгуются сегодня по 28,14 доллара.

"Цены останутся низкими на более длительное время - но не навсегда", - считает Дадли. По его мнению, позднее в 2016 году произойдет перебалансировка рынков.

По состоянию на 12:18 февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 0,46%, до 28,22 доллара за баррель.

Читайте такжеFitch ухудшило прогноз цен на нефть и газНа Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали на 0,25%, до 27,81 доллара за баррель.