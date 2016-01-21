Порошенко назвал "Северный поток-2" политическим проектом против Украины и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект «Северный поток-2» направлен против Украины и многих стран Евросоюза.

Об этом он заявил по итогам встречи с вице-президентом США Джо Байденом в Давосе, сообщает пресс-служба президента.

«Было четко отмечено, что проект «Северный поток – 2» является сугубо политическим, направленным как против Украины, так и против значительного количества государств Европейского Союза, и мы будем эффективно действовать, чтобы его остановить», — сказал Порошенко.

Он добавил, что на встрече с Байденом, которая длилась более четырех часов, обсуждались также другие вопросы, в частности минские договоренности и реформы в Украине. Порошенко заявил, что Украина и США пришли к выводу, что альтернативы минскому процессу не существует, и Вашингтон полностью поддерживает Киев относительно полной имплементации минских соглашений.

Напомним, ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2», который «Газпром» намерен реализовать с рядом европейских компаний, уничтожит маршрут транспортировки природного газа в ЕС.

Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В начале сентября 2015 года «Газпром», Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».

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В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода «Ухта – Торжок-2», который обеспечит поставку газа по газопроводу «Северный поток-2» из России в Европейский Союз в обход Украины.