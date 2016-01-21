Цены на нефть продолжают падать

14:26, 21 января 2016
Энергетика
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Brent подешевела до $27,65 за баррель, WTI - до $28,11 за баррель.

REUTERS

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне глобального переизбытка на рынке сырья, сообщает Прайм со ссылкой на данные Американского института нефти (API).

Согласно данным торгов, по состоянию на 11:44 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,82% - до 27,65 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,86% - до 28,11 доллара за баррель.

По данным API, опубликованным ранее в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе значительно выросли - на 4,6 миллиона баррелей. Ожидалось повышение на 3 миллиона баррелей.

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