Цены на нефть продолжают падать

Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне глобального переизбытка на рынке сырья, сообщает Прайм со ссылкой на данные Американского института нефти (API).

Согласно данным торгов, по состоянию на 11:44 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,82% - до 27,65 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,86% - до 28,11 доллара за баррель.

По данным API, опубликованным ранее в четверг, запасы нефти в США на прошлой неделе значительно выросли - на 4,6 миллиона баррелей. Ожидалось повышение на 3 миллиона баррелей.

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