Европарламент призвал страны ЕС не допустить строительства "Северного потока - 2" и качать газ через Украину
Газопровод "Северный поток - 2" может препятствовать реализации стратегии ЕС по диверсификации источников энергии.
"(Европарламент - УНИАН) призывает государства-члены использовать полностью транзитный потенциал Украины, а также укрепить сотрудничество в целях обеспечения энергоснабжения ЕС и Украины, чтобы избежать строительства новых трубопроводов в обход Украины, в частности, Nord Stream II", - говорится в резолюции.
Как отмечается в документе, газопровод, который "Газпром" планирует строить в партнерстве с рядом европейских компаний по дну Балтийского моря, может препятствовать реализации стратегии ЕС по диверсификации источников энергии.
Читайте также"Газпром" расторг договор по "Южному потокуКак сообщал УНИАН, глава крупнейшей в Украине государственной энергокомпании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что строительство газопровода "Северный поток - 2", который "Газпром" намерен реализовать совместно с рядом европейских компаний, уничтожит маршрут транспортировки природного газа в ЕС.
Проект "Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.
В начале сентября 2015 года "Газпром", Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток - 2". В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода "Ухта - Торжок-2", который обеспечит поставку газа по газопроводу "Северный поток - 2" для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.