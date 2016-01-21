Европарламент призвал страны ЕС не допустить строительства "Северного потока - 2" и качать газ через Украину

Европейский парламент сегодня, 21 января, принял резолюцию, в которой призвал страны – члены Европейского Союза не допустить строительства газопровода "Северный поток - 2" , а также полностью использовать транзитный потенциал Украины, через территорию которой ежегодно в Европу поставляется около 40% от общего объема российского газа.

"(Европарламент - УНИАН) призывает государства-члены использовать полностью транзитный потенциал Украины, а также укрепить сотрудничество в целях обеспечения энергоснабжения ЕС и Украины, чтобы избежать строительства новых трубопроводов в обход Украины, в частности, Nord Stream II", - говорится в резолюции.

Как отмечается в документе, газопровод, который "Газпром" планирует строить в партнерстве с рядом европейских компаний по дну Балтийского моря, может препятствовать реализации стратегии ЕС по диверсификации источников энергии.

Читайте также"Газпром" расторг договор по "Южному потокуКак сообщал УНИАН, глава крупнейшей в Украине государственной энергокомпании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что строительство газопровода "Северный поток - 2", который "Газпром" намерен реализовать совместно с рядом европейских компаний, уничтожит маршрут транспортировки природного газа в ЕС.

Проект "Северный поток - 2" предусматривает строительство двух ниток морского газопровода совокупной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря.

В начале сентября 2015 года "Газпром", Shell, OMV, E.On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток - 2". В октябре президент России Владимир Путин лично дал старт строительству газопровода "Ухта - Торжок-2", который обеспечит поставку газа по газопроводу "Северный поток - 2" для поставок газа из России в Европейский Союз в обход Украины.