Аналитики оценили потери экономики РФ от снижения цен на нефть

Аналитики Citi ухудшили прогноз среднегодовой цены на нефть в 2016 году до 40 долларов с 50 долларов за баррель, снижение нефтяных котировок на 10 долларов за баррель сжимает рост ВВП в России на 1 процентный пункт, сообщает Прайм со ссылкой на аналитический отчет международной финансовой корпорации.

Данные цены на "черное золото" Citi закладывает в базовый прогноз.

"Наш статистический анализ предполагает, что снижение цены на нефть на 10 долларов за баррель отнимает 1 процентный пункт от роста ВВП", - пишут аналитики Citi.

По их подсчетам, при цене нефти на уровне 40 долларов за баррель спад ВВП России в 2016 году составит 0,5%. Ранее прогноз исходил из роста ВВП в 0,5% при цене 50 долларов за баррель.

"Мы ожидаем, что динамика ВВП в годовом выражении останется в негативной плоскости вплоть до третьего квартала со скромным возвращением к росту (0,1% год к году) в четвертом квартале 2016 года", - считают авторы отчета.

Читайте такжеГлава British Petroleum сравнил ситуацию на нефтяном рынке с кризисом 1986 годаПо их мнению, такая перспектива предполагает, что Россия будет находиться в рецессии семь кварталов подряд по сравнению с пятью кварталами во время предыдущего кризиса 2008-2009 годов.

"Учитывая, что цены на нефть сейчас приближается к 30 долларам за баррель, мы также рассматриваем альтернативный сценарий, где цены на нефть опустятся еще на 10 долларов ниже нашего текущего прогноза (40 долларов). При этом сценарии спад ВВП составит 1,5%", - прогнозируют в Citi.

Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года В рамках обоих сценариев, банк наиболее обеспокоен ростом фискальных рисков. Например, Citi считает, что снижение цены на нефть до 30 долларов за баррель приведет к росту дефицита бюджета в 2016 году до 4,4% ВВП (против 3%, которые в настоящее время планируются).

"Таким образом, средств Резервного фонда хватит только для того, чтобы покрыть сумму, немногим более превышающую нынешний размер дефицита бюджета", - предупреждают эксперты.