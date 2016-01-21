Аналитики оценили потери экономики РФ от снижения цен на нефть
Эксперты отмечают, что Резервного фонда РФ едва хватит, чтобы покрыть нынешний дефицит бюджета.
Аналитики Citi ухудшили прогноз среднегодовой цены на нефть в 2016 году до 40 долларов с 50 долларов за баррель, снижение нефтяных котировок на 10 долларов за баррель сжимает рост ВВП в России на 1 процентный пункт, сообщает Прайм со ссылкой на аналитический отчет международной финансовой корпорации.
Данные цены на "черное золото" Citi закладывает в базовый прогноз.
"Наш статистический анализ предполагает, что снижение цены на нефть на 10 долларов за баррель отнимает 1 процентный пункт от роста ВВП", - пишут аналитики Citi.
По их подсчетам, при цене нефти на уровне 40 долларов за баррель спад ВВП России в 2016 году составит 0,5%. Ранее прогноз исходил из роста ВВП в 0,5% при цене 50 долларов за баррель.
"Мы ожидаем, что динамика ВВП в годовом выражении останется в негативной плоскости вплоть до третьего квартала со скромным возвращением к росту (0,1% год к году) в четвертом квартале 2016 года", - считают авторы отчета.
Читайте такжеГлава British Petroleum сравнил ситуацию на нефтяном рынке с кризисом 1986 годаПо их мнению, такая перспектива предполагает, что Россия будет находиться в рецессии семь кварталов подряд по сравнению с пятью кварталами во время предыдущего кризиса 2008-2009 годов.
"Учитывая, что цены на нефть сейчас приближается к 30 долларам за баррель, мы также рассматриваем альтернативный сценарий, где цены на нефть опустятся еще на 10 долларов ниже нашего текущего прогноза (40 долларов). При этом сценарии спад ВВП составит 1,5%", - прогнозируют в Citi.
Читайте такжеВсемирный банк дал прогноз по России: нищая старость, без нефти и резервов до 2050 года В рамках обоих сценариев, банк наиболее обеспокоен ростом фискальных рисков. Например, Citi считает, что снижение цены на нефть до 30 долларов за баррель приведет к росту дефицита бюджета в 2016 году до 4,4% ВВП (против 3%, которые в настоящее время планируются).
"Таким образом, средств Резервного фонда хватит только для того, чтобы покрыть сумму, немногим более превышающую нынешний размер дефицита бюджета", - предупреждают эксперты.