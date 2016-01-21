Производство электроэнергии в Украине за год сократилось на 10%

Производство электроэнергии в Украине в 2015 году сократилось по сравнению с 2014 годом на 10,2% – до 163,3 миллиарда кВт-ч, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии на сегодняшний день составляет почти 60%, за 2015 год сократили производство электроэнергии по сравнению с 2014 годом на 0,9% – до 87,6 миллиарда кВт-ч.

Тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали, испытывающие острый дефицит угля из-за военных действий на Донбассе, в 2015 году сократили производство электроэнергии на 18,7% – до 67,3 миллиарда кВт-ч.

Гидроэлектростанции в 2015 году сократили объем производства электроэнергии на 25,2% – до 6,9 миллиарда кВт-ч.

Также сообщается, что в декабре по сравнению с ноябрем 2015 года производство электроэнергии в Украине всеми видами генерации снизилось на 6,6% – до 15,4 ммиллиарда кВт-ч. В частности, тепловая генерация сократила производство на 0,3% – до 6,4 млрд кВт-ч, а атомные станции – увеличили на 11%, до 8,3 миллиарда кВт-ч.

Читайте такжеУкраина отказалась от планов импортировать в 2016 году электроэнергию из РоссииКак сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине в 2014 году сократилось по сравнению с 2013 годом на 5,5% – до 181,9 миллиарда кВт-ч.