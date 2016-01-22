Антимонопольный комитет Украины выставил "Газпрому" штраф на 85 миллиардов гривень

Антимонопольный комитет Украины выставил российскому газовому монополисту «Газпрому» штраф в 85 млрд грн (порядка 3,4 млрд долл.) за злоупотребления монопольным положением на отечественном рынке транзита газа. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил глава ведомства Юрий Терентьев.

«Только что принято решение о злоупотреблениях монопольным положением на рынке транзита природного газа магистральными трубопроводами по территории Украины компании «Газпром» как монопольного покупателя. Сумма штрафа - 85 млрд грн», - написал Терентьев.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в АМКУ с просьбой начать расследование в отношении «Газпрома», поскольку его действия на украинском рынке наносят ущерб украинской экономике, а сама компания «действует на дискриминационных, фактически неконкурентных условиях».

По данным, предоставленным Министерством юстиции, Министерством энергетики и угольной промышленности, Антимонопольным комитетом и НАК «Нафтогаз Украины», из-за действий «Газпрома» Украина фактически утратила возможность торговать газом на своей западной границе, а также лишилась возможности полноценно использовать словацкий маршрут для импорта газа, так как российский газовый монополист выкупил все мощности данного газопровода. Также, блокируя виртуальные потоки газа из Словакии, «Газпром» лишил европейских поставщиков их потенциальной значительной доли украинского рынка.

Со своей стороны, Европейская комиссия 22 апреля 2015 года выдвинула официальные обвинения "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС.

Одновременно Украина обратилась к партнерам из Евросоюза, чтобы совместно провести антимонопольное расследование и установить «факт монополизма российской компании «Газпром» не только в Европейском Союзе, но и в Украине».

В середине мая Антимонопольный комитет Украины по поручению премьер-министра начал антимонопольное расследование против «Газпрома».

24 декабря 2015 года Антимонопольный комитет признал «Газпром» монополистом на рынке транзита природного газа по территории Украины и рассчитывал встретиться с представителями компании и представить им доказательства злоупотребления их монопольным положением в Украине.

При этом 19 января 2016 года Украина в одностороннем порядке повысила для компании «Газпром» стоимость услуги по транзиту российского газа в страны ЕС на 50%. Тариф вырос до 4,5 долл. за каждые 100 км. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины, Владимира Демчишина, Украина с начала 2016 года полностью изменила подход к транзиту российского газа в ЕС, установив тарифы на вход и выход из газотранспортной системы. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по контракту 2009 года, в том числе в части транзита российского газа.