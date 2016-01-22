Цена нефти подскочила к отметке в 31 доллар

Мировые цены на нефть в пятницу, 22 января, продолжают активный рост. Сорта нефти Brent и WTI вернулись к отметке в $31.

Как свидетельствуют данные торгов, сегодня утром цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,41% и достигла $30,91 за бочку.

Мартовские фьючерсы на сорт WTI достигли $30,85, что показывает рост на 4,49%, пишет Прайм.

До этого времени на торгах обе эталона достигали отметки в $31 за баррель.

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Вчера, 21 января, стоимость "черного золота" также активно росла. По состоянию на вечер, нефть Brent росла на 6,21% - до $29,61, WTI также показывала положительную динамику на 5,73% - до $29,98.