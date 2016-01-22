Венесуэла, Колумбия и Эквадор продают нефть ниже себестоимости

Катастрофическое падение мировых цен на нефть привело Венесуэлу, Колумбию и Эквадор к необходимости продавать свою нефть по цене ниже себестоимости ее добычи, передает в четверг Рейтер со ссылкой на источники в нефтяных компаниях этих стран.

Так, нефть марки DCO из Венесуэлы продается по 15 долларов за баррель, а баррель колумбийской Vasconia стоит менее 21 доллара. Эквадор свою нефть продает также по цене ниже себестоимости, заявлял ранее президент Рафаэль Корреа.

Венесуэла входит в топ-10 крупнейших экспортеров и покрывает около 3,7% рынка, Колумбия — 1,8%, Эквадор — менее 1%.

Ранее о падении цены на свою нефть ниже себестоимости сообщила Мексика (2,5% мирового экспорта), хотя глава местной государственной нефтяной компании Pemex позже пояснил, что речь идет о себестоимости на новых месторождениях, а в целом мексиканская нефть рентабельна, несмотря на падений цен, передает РИА Новости.

Последние данные государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA свидетельствовали, что стоимость производства барреля здесь составляет 18 долларов. В Колумбии этот показатель колебался от 20 до 22 долларов в третьем квартале 2015 года.

"На прошлой неделе мы находились точно на отметке баланса, однако сейчас мы уже опустились (с ценой барреля) ниже этой линии", — заявил источник в крупнейшей частной нефтекомпании Колумбии Pacific Exploration and Production.

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С начала лета 2014 года цены на нефть обвалились почти вчетверо — со 115 до менее 30 долларов за баррель. Фундаментально спад объясняется высоким уровнем добычи при замедлившемся спросе, в том числе из-за ситуации в Китае.