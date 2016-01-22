Глава комитета Рады по ТЭК за скорейшее принятие закона об обеспечении расчетов перед "Энергоатомом"

Народный депутат, исполняющий обязанности главы комитета Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу Александр Домбровский выступает за скорейшее принятие законопроекта, которым предполагается обеспечение расчетов госпредприятия «Энергорынок» перед НАЭК «Энергоатом», оператором всех действующих АЭС Украины.

Об этом он сообщил в эфире парламентского телеканала «Рада» 22 января, напомнив, что с 1 января текущего года было завершено действие моратория на банкротство «Энергоатома».

«Это базовая энергетическая компания, которая в 2015 году сгенерировала почти 60% электрической энергии среди всех генерирующих мощностей Украины. И приостановив действие моратория (а нерасчеты с «Энергоатомом» сегодня превышают 11 млрд грн, это задолженность государственного предприятия «Энергорынок»), и дав возможность рвать и банкротить «Энергоатом», мы можем потерять очень много», - заявил депутат.

При этом он сообщил, что еще в конце прошлого года он и группа депутатов зарегистрировали законопроект №3097 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения расчетов в топливно-энергетическом комплексе относительно государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом». По словам депутата, законопроект предполагает продлении моратория для этой компании.

«И я считаю, что это решение надо критически быстро принимать для того, чтобы дать возможность «Энергоатому» стабилизировать свою финансовую ситуацию, и все-таки не дать возможности рвать его. Потому что все-таки речь идет об энергетической и о ядерной безопасности страны», - подчеркнул Домбровский.

Ранее он сообщал, что принятие указанного проекта обеспечит стабильную работу "НАЭК "Энергоатом", что, в свою очередь, даст время и возможность для строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива, решения вопросов диверсификации источников поставок ядерного топлива в Украину, продления срока безопасной эксплуатации действующих энергоблоков АЭС Украины, а также обеспечит объединение с европейской энергосистемой ENTSO и экспортом электроэнергии в ЕС.

Домбровский также отмечал, что возможное возбуждение в судах дел о банкротстве "Энергоатома" приведет к требованиям коммерческих банков досрочно погасить текущие кредиты предприятия, и пересмотра процентных ставок по кредитам в сторону увеличения. Обязательства "НАЭК" Энергоатом" по кредитам банков по состоянию на 1 ноября 2015 года составляют 7,5 млрд грн, по долгосрочным облигациям – 1,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства почти 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.