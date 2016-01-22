Саудовская Аравия считает "иррациональной" цену на нефть ниже $30

Саудовская Аравия не намерена сокращать добычу углеводородов и тем не менее рассчитывает на рост нефтяных котировок к концу 2016 года, заявил глава крупнейшей нефтяной компании страны Saudi Aramco ​Халид аль-Фалих, пишет Financial Times. По словам аль-Фалиха падение цен на нефть ниже $30 за баррель — «иррациональное» явление, передает РБК.

«Рынок упал слишком сильно, и последующий подъем неизбежен», — заявил Халид аль-Фали. Он подчеркнул, что Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, не будет сокращать поставки в одностороннем порядке или уступать дорогу конкурирующим производителям.

«В случае если цены останутся низкими, мы сможем еще долго выдерживать это. Естественно, мы не надеемся на такой сценарий», — заявил глава Saudi Aramco. При этом он заявил, что нефтяные котировки, вероятнее всего, пойдут вверх к концу этого года.

В начале недели цена барреля Brent упала ниже $28 на фоне снятия санкций с Ирана и роста предложения на нефтяном рынке.

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Саудовская Аравия неоднократно заявляла, что не будет снижать добычу углеводородов для того, чтобы нефтяные котировки показали рост.

Министр нефти Саудовской Аравии Али ибн Ибрагим ан-Нуайми в декабре 2014 года заявлял, что королевство не будет сокращать добычу, даже если цена рухнет до $20 за баррель.